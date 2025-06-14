СМИ сообщили, что Израиль атаковал пусковые площадки для ракет в Иране

Израиль атаковал пусковые площадки для ракет на западе Ирана. Об этом сообщает иранское информагентство ISNA.

«Пять человек пострадали в результате атаки сионистского режима на Асадабад», — говорится в публикации.

Еще по меньшей мере двоих человек спасти не удалось.

В свою очередь, газета Hamshahri сообщила, что в Асадабаде, который находится в западной провинции Хамадан, атаке подверглись пусковые площадки баллистических ракет Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.