В Иране заявили о гибели ученых-атомщиков в результате эскалации с Израилем

Физики-ядерщики Али Бакаи Карими, Мансур Асгари и Саид Борджи погибли в результате ракетных ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Ирана. Об этом сообщила Иранская государственная телерадиовещательная компания (IRIB).

Также Университет имени Шахида Бехешти, ориентированный на ядерную физику, сообщил о гибели пяти профессоров от ударов ЦАХАЛ. Это Мохаммад Мехди Техранчи, Ахмад Реза Зольфагари, Абдольхамид Минучехр, Амир Хосейн Фекхи и Ферейдун Аббаси.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.