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В Раде назвали способ дополнительно призвать в ВСУ 700 тысяч человек

Нардеп Евтушок: снижение возраста мобилизации даст ВСУ еще 100 тысяч человек
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Снижение уровня мобилизации на год позволит дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще 100 тысяч человек. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок в эфире украинского телеканала «Новости.Live».

«Как рассчитывают в оборонных органах, то есть в комитетах минобороны, генштабе, каждый год [снижения возраста мобилизации] — 100 тысяч. [Текущий минимальный возраст мобилизации] 25 лет, если меняется на мобилизационный возраст 24 года — плюс 100 тысяч, так посчитали в комитетах, в генштабе», — сказал нардеп.

Евтушок добавил, что снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет позволит дополнительно призвать в ВСУ 700 тысяч человек. По его словам, сейчас в Киеве активно обсуждают данную инициативу.

8 июня украинский волонтер Мария Берлинская заявила, что Украина находится уже в том моменте, когда женщинам и мужчинам с 18 лет надо готовиться к мобилизации. Она отметила, что сейчас еще такой необходимости нет. Однако, по ее мнению, все взрослое население должно быть готово к мобилизации в дальнейшем.

Ранее на Украине рассказали о «грызне» за право мобилизации граждан.

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