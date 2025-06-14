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Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Зеленый Кут в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что Вооруженные силы России нанесли поражение 13 бригадам и полку беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка ДНР и Новоподгорное Днепропетровской области.

В результате украинская армия потеряла до 520-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV американского производства, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

До этого командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что под контролем Вооруженных сил Украины в Часовом Яре остался только один район. По его словам, российские войска должны в скором времени «додавить этот участок», чтобы завершить полностью освобождение населенного пункта от ВСУ.

Ранее появилось видео с водружением российского флага над освобожденным селом в ДНР.

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