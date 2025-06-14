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В Москве представили книгу немецкого журналиста о конфликте на Украине

В Москве репортер из Германии Бааб презентовал книгу о конфликте на Украине
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Telegram-канал «Patrik Baab»

В Москве прошла презентация книги немецкого репортера и политолога Патрика Бааба «По обе стороны фронта», посвящённой событиям украинского конфликта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Мероприятие состоялось в Выставочном центре Фонда Андрея Чеглакова. Автор рассказал, что в своей книге подробно описал историю России и Украины, сосредоточившись на событиях в Донбассе с 2014 года. Бааб подчеркнул, что его цель — показать, как военные действия повлияли на повседневную жизнь людей и как они справлялись с постоянной угрозой.

Отдельные главы посвящены геополитическим аспектам конфликта и сложности его мирного разрешения. По словам Бааба, в финале книги он возвращается с читателями в Берлин, напоминая о времени мира, которое, по его мнению, уже не повторится.

Патрик Бааб работал в немецкой телерадиокомпании NDR, известен своими репортажами из горячих точек, включая Афганистан, Косово и Украину. Также он выступает с критикой современной немецкой журналистики и проводит лекции по международной политике.

Ранее журналист из Нидерландов заявил о превращении Украины в колонию.

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