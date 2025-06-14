В Израиле планируют новые удары по целям в Тегеране

Ynet: главы генштаба и ВВС Израиля заявили о планах ударов по целям в Тегеране

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир и командующий ВВС страны Томер Бар в ходе совещания по оценке ситуации у министра обороны Исраэля Каца заявили о планах ударов по целям в Тегеране. Об этом сообщил портал Ynet.

«Путь на Иран проложен. В соответствии с регулярными планами самолеты ВВС Израиля начнут осуществлять атаки на цели в Тегеране», — говорится в заявлении глав Генштаба и ВВС Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле рассказали об ущербе после атак Ирана.