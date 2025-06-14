Появились подробности о взрыве в аэропорту Тегерана

Tasnim: взрыв в аэропорту Мехрабад произошел рядом с ангаром для истребителей

Взрыв в аэропорту Мехрабад в Тегеране рано утром 14 июня произошел в стороне от взлетно-посадочной полосы, рядом с ангаром для самолетов-истребителей. Об этом сообщает госагентство Tasnim.

Уточняется, что взрыв не затронул основные здания и ключевую инфраструктуру воздушной гавани, он произошел рядом с терминалом №4, — недалеко от ангаров с истребителями и объектов с машинным оборудованием.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

По израильским оценкам, было выпущено до 100 ракет, часть из которых попала по Тель-Авиву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.