Израиль атаковал город на западе Ирана

Израиль атаковал город Хамадан — административный центр провинции Хамадан на западе Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Nournews.

Данных о последствиях атаки не приводится. На территории провинции находится иранская военная база Ножех, которая уже подвергалась израильским ударам 13 июня.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

По израильским оценкам, было выпущено до 100 ракет, часть из которых попала по Тель-Авиву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент российский Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.