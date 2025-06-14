Беспилотник сбросил взрывное устройство на многоквартирный дом в Белгороде

Гладков: в Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на многоквартирный дом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинский дрон сбросил взрывчатку на жилой многоквартирный дом в Белгороде.

«Город Белгород атакован беспилотником ВСУ. Пострадавших нет», — поделился Гладков.

Он добавил, что в результате атаки повреждена крыша дома.

Незадолго до этого SHOT сообщал, что жители Бутурлиновки в Воронежской области слышали звуки взрывов. Также местные жители видели несколько пролетающих дронов типа «Лютый».

РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ сообщало, что на всей территории Тамбовской области объявлена воздушная тревога. В ведомстве призвали местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее FPV-дрон атаковал легковушку в Белгородской области.