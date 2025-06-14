Эксперт рассказал о продвижении российских сил в ДНр по нескольким направлениям

Марочко: ВС РФ продвигаются к Северску в ДНР с нескольких направлений

Российские войска продвигаются к Северску в ДНР сразу с нескольких направлений. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, говорить о взятии населенного пункта преждевременно, однако российские военные продолжают «работать по направлению» Северска.

«Сейчас идет основное продвижение в районе Верхнекаменского, но также наши войска действуют и на других участках», — поделился Марочко.

Он добавил, что украинские военные очень хорошо укрепили населенный пункт, и ВС РФ нуждаются в «серьезных силах и средствах», чтобы взять Северск под контроль.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что под контроль российской армии в мае этого года перешло больше территорий, чем за любой другой месяц с конца 2022 года.

Москва наращивает летнее наступление, чтобы заставить западных лидеров поверить в неизбежную победу России, считает WSJ.

Авторы публикации пришли к выводу, что это говорит о тупике в российско-украинских переговорах, в связи с чем исход конфликта, вероятно, решится в результате боевых действий.

Ранее российские войска заняли два населенных пункта в ДНР.