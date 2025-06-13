На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США отметили ускорение продвижения российских войск в мае

WSJ: в мае под контроль российских войск перешло значительное число территорий
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Под контроль российской армии в мае этого года перешло больше территорий, чем за любой другой месяц с конца 2022 года. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Москва наращивает летнее наступление, чтобы заставить западных лидеров поверить в неизбежную победу России, считает WSJ.

Газета приходит к выводу, что это говорит о тупике в российско-украинских переговорах, в связи с чем исход конфликта, вероятно, решится в результате боевых действий.

Наиболее напряженными направления WSJ называет район Покровска, Константиновки, а также Сумскую область.

Один из украинских военных заявил газете, что ВСУ этим летом ожидают ухудшения ситуации на всех направлениях.

8 июня в Минобороны РФ заявили, что российские силы развивают наступление вглубь Днепропетровской области. Военный эксперт Андрей Марочко считает, что в этом районе нужно создавать буферную зону, чтобы обезопасить российские границы.

Ранее российские войска заняли два населенных пункта в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами