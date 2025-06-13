В США отметили ускорение продвижения российских войск в мае

Под контроль российской армии в мае этого года перешло больше территорий, чем за любой другой месяц с конца 2022 года. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Москва наращивает летнее наступление, чтобы заставить западных лидеров поверить в неизбежную победу России, считает WSJ.

Газета приходит к выводу, что это говорит о тупике в российско-украинских переговорах, в связи с чем исход конфликта, вероятно, решится в результате боевых действий.

Наиболее напряженными направления WSJ называет район Покровска, Константиновки, а также Сумскую область.

Один из украинских военных заявил газете, что ВСУ этим летом ожидают ухудшения ситуации на всех направлениях.

8 июня в Минобороны РФ заявили, что российские силы развивают наступление вглубь Днепропетровской области. Военный эксперт Андрей Марочко считает, что в этом районе нужно создавать буферную зону, чтобы обезопасить российские границы.

Ранее российские войска заняли два населенных пункта в ДНР.