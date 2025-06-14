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Власти Сирии оставили небо над страной закрытым до 14 июня

Гражданская авиация Сирии: небо над страной будет закрыто до 14 июня
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Небо над Сирией останется закрытым до 08:00 часов 14 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской авиации и воздушного транспорта страны.

«Воздушные коридоры в небе над Сирией, <...>, будут закрыты до 08:00 14 июня в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что внутренний маршрут Дамаск — Алеппо открыт, так как он находится вдалеке от потенциальных угроз.

Авиакомпания «Сирийские авиалинии» сообщила о приостановке всех своих рейсов до дальнейших уведомлений.

До этого агентство SANA сообщало, что Сирия закрыла свое воздушное пространство до 15:00. Об этом заявил глава управления гражданской авиации и воздушного транспорта страны Ашхад ас-Слейби.

Отмечается, что запрет полетов может быть продлен или отменен до назначенного срока.

Перед этим авиакомпания Syrian Airlines объявила о временной приостановке всех рейсов в ОАЭ и Саудовскую Аравию и из этих стран.

Ранее Госдеп создал группу по эвакуации граждан США из стран Ближнего Востока.

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