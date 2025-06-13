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Власти Израиля заявили об уничтожении значительной части иранского арсенала

Нетаньяху: Израиль уничтожил значительную часть иранского арсенала

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила значительную часть иранского арсенала. Видеообращение Нетаньяху к иранскому народу распространила его канцелярия.

«За последние 24 часа мы устранили высших военных командиров, высокопоставленных физиков-ядерщиков, самый важный объект исламского режима по обогащению [урана] и значительную часть его арсенала баллистических ракет», — отметил Нетаньяху.

Он добавил, что «дальше будет больше».

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее глава МАГАТЭ заявил об уничтожении части завода, где Иран обогащал уран.

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