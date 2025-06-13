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Несколько иранских ракет попали в министерство нацбезопасности Израиля

IRNAН: иранские ракеты попали в здание министерства нацбезопасности Израиля
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Leo Correa/AP

Иранские военные заявили о попадании нескольких ракет в здание министерства национальной безопасности Израиля. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

По данным агентства, штаб-квартира министерства, расположенная в Тель-Авиве, была поражена.

До этого сообщалось, что после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к нации с обещанием жесткого ответа Израилю, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о начале операции «Правдивое обещание 3» в качестве ответной меры на израильские удары.

Позже Иран заявил о запуске около сотни баллистических ракет в направлении Израиля. Из-за иранской атаки представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был вынужден прервать брифинг. Жителям Израиля предписано немедленно укрыться в безопасных помещениях и оставаться там до получения дальнейших указаний.

Ранее новый глава КСИР Ирана пообещал открыть «врата ада» для Израиля.

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