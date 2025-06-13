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Иран проводит операцию против Израиля «Правдивое обещание 3»

КСИР: Иран проводит операцию «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля
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Leo Correa/AP

В ответ на израильские удары Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о начале операции «Правдивое обещание 3», направленной на военные объекты на территории Израиля. Об этом говорится в заявлении КСИР, сообщает ТАСС.

«КСИР Ирана наносит сокрушительные и точные удары по десяткам целей сионистского режима, включая военные центры и авиабазы, в рамках операции «Правдивое обещание 3», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что системы противовоздушной обороны Израиля начали отражать повторную ракетную атаку, предпринятую Ираном. В районе Тель-Авива были слышны взрывы. Согласно информации, предоставленной 13-м израильским каналом, одна из иранских баллистических ракет попала в штаб-квартиру министерства обороны Израиля, расположенную в Кирье, Тель-Авив. В то же время, иранское агентство IRNA сообщает, что несколько иранских ракет достигли цели и поразили здание министерства национальной безопасности Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.

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