Иран проводит операцию против Израиля «Правдивое обещание 3»

В ответ на израильские удары Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о начале операции «Правдивое обещание 3», направленной на военные объекты на территории Израиля. Об этом говорится в заявлении КСИР, сообщает ТАСС.

«КСИР Ирана наносит сокрушительные и точные удары по десяткам целей сионистского режима, включая военные центры и авиабазы, в рамках операции «Правдивое обещание 3», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что системы противовоздушной обороны Израиля начали отражать повторную ракетную атаку, предпринятую Ираном. В районе Тель-Авива были слышны взрывы. Согласно информации, предоставленной 13-м израильским каналом, одна из иранских баллистических ракет попала в штаб-квартиру министерства обороны Израиля, расположенную в Кирье, Тель-Авив. В то же время, иранское агентство IRNA сообщает, что несколько иранских ракет достигли цели и поразили здание министерства национальной безопасности Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.