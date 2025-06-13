Над Тель-Авивом произошли взрывы

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Израиля отражают вторую ракетную атаку со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом раздались взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации 13-го израильского канала, иранская баллистическая ракета попала по штаб-квартире минобороны Израиля в Кирье в Тель-Авиве. При этом иранское агентство IRNA написало, что несколько выпущенных Ираном ракет поразили здание министерства национальной безопасности Израиля.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Позже правительство Ирана пообещало дать жесткий ответ на израильскую атаку на объекты исламской республики.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.