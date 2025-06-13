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Верховный лидер Ирана назначил нового главнокомандующего армией

Верховный лидер Ирана назначил экс-министра обороны командующим армией
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Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи произвел назначение, выбрав бывшего министра обороны Амира Хатами на должность главнокомандующего армией. Об этом пишет РИА Новости

«Принимая во внимание вашу преданность делу, компетентность и деловую хватку, настоящим назначаю вас на должность главнокомандующего армией Исламской Республики Иран с присвоением звания генерал-лейтенанта», — говорится в приказе Хаменеи.

До этого Хаменеи в обращении к нации заявил, что армия Ирана «с полной мощью» выступит против Израиля и «приведет его к краху».

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. В результате операции были ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Ранее МИД РФ осудил удары Израиля по Ирану.

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