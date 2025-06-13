Лидер Ирана назначил нового главу корпуса стражей после гибели Салами

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Мохаммада Пакпура командующим корпуса стражей исламской революции (КСИР) после гибели Хосейна Салами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское госТВ.

С 2009 года Пакпур занимал должность командующего сухопутными силами корпуса.

До этого армия обороны Израиля заявила, что в ходе масштабной операции на территории Ирана были уничтожены три высокопоставленных иранских военных.

Сообщалось, что в результате операции были ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), направленная на нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее иранская армия пообещала преподать Израилю «горький урок».