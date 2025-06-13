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Лидер Ирана назначил нового главу корпуса стражей после гибели Салами

Верховный лидер Ирана назначил Мохаммада Пакпура командующим корпуса стражей
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Shutterstock

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Мохаммада Пакпура командующим корпуса стражей исламской революции (КСИР) после гибели Хосейна Салами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское госТВ.

С 2009 года Пакпур занимал должность командующего сухопутными силами корпуса.

До этого армия обороны Израиля заявила, что в ходе масштабной операции на территории Ирана были уничтожены три высокопоставленных иранских военных.

Сообщалось, что в результате операции были ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), направленная на нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее иранская армия пообещала преподать Израилю «горький урок».

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