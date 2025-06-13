Лукашенко призвал излишне не увлекаться БПЛА

Белоруссия может создавать хорошие типы дронов, однако не стоит излишне увлекаться данным типом вооружений. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко во время визита в 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, пишет РИА Новости.

«В Беларуси местность посложнее, чем в Украине (степь открытая). Это тоже большая разница. Мы можем применять другие виды Вооруженных сил. Как я говорил, гранатометчики, пулеметчики, автоматчики никуда не уходят. Это главное наше оружие. Человек с ружьем — это главное. А это [дроны] — где позволит местность», — добавил он.

Белорусский лидер высоко оценил навыки операторов беспилотников, прошедших обучение в армейском центре, которые с помощью FPV-дронов успешно преодолевали полосу препятствий.

Лукашенко отметил, что наличие подготовленных операторов БПЛА в армии – это положительный момент, особенно учитывая интерес молодежи к освоению этой специальности.

6 марта Лукашенко посетил выставку российских беспилотных авиационных систем. Там он заявил, что республика готова построить завод по производству беспилотников на своей территории.

Ранее в России разработали спутниковый модем для БПЛА.