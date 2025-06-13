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Названо число погибших в провинции Восточный Азербайджан из-за ударов Израиля

IRNA: 18 человек погибли в провинции Ирана из-за ударов Израиля
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Shutterstock

По меньшей мере 18 человек погибли в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана в результате ударов ВС Израиля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По информации агентства, еще 35 человек получили ранения. Отмечается, что израильские силы атаковали несколько целей в провинции, в том числе не менее семи в окрестностях города Тебриз.

IRNA указывает, что ситуация в провинции стабильная, все объекты инфраструктуры продолжают функционировать в штатном режиме, «услуги населению продолжают оказываться без каких-либо перебоев».

Незадолго до этого агентство Nour News сообщало, что Израиль снова нанес очередной удар по иранскому городу Тебриз на северо-западе страны.

До этого стало известно о взрыве в городе после израильского удара. Как уточнялось, он произошел в районе местного аэропорта.

Помимо того, Израиль осуществил авиаудары по городу Фердис, расположенному в иранской провинции Альборз на севере страны.

Ранее в офисе Нетаньяху заявили о готовности к полноценной войне с Ираном.

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Израиль атаковал Иран
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