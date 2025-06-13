В США могут отменить военный парад из-за грозы

Военный парад в Вашингтоне в честь юбилея американской армии 14 июня могут отменить или перенести из-за грозы. Об этом заявил представитель армии США Стивен Уоррен в интервью газете The Times.

Издание отмечает, что в день парада по прогнозу ожидается дождь с грозой. Собеседник газеты подчеркнул, что о любых изменениях в проведении парада будет сообщено заранее.

«Дождь нас не остановит, танки не растают, но если будут молнии, то зрители будут под угрозой... Если будут молнии, они (организаторы. — «Газета.Ru») разгонят зрителей и даже отменят или перенесут парад», — заявил Уоррен.

Представитель подчеркнул, что празднование в честь юбилея 250-летия армии США состоится «несмотря ни на что».

До этого сообщалось, что военный парад в Вашингтоне, приуроченный к 250-летию армии США и 79-летию президента страны Дональда Трампа, обойдется американскому бюджету в $25–45 млн. Отмечалось, что затраты не включают ремонт дорог после прохода техники.

Мероприятие пройдет 14 июня с участием 6600 военнослужащих, 50 воздушных судов и 150 единиц наземной техники, включая два десятка танков M1 Abrams.

Ранее стало известно, какие животные будут участвовать в военном параде в Вашингтоне.