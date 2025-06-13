Балицкий заявил, что в Запорожье ждут, когда к ним вернется истинная история

Балицкий заявил, что не сомневается в установлении контроля РФ над Запорожьем

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы (ВС) России установят контроль над городом Запорожье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Нет никаких сомнений в том, что город Запорожье, как и другие наши города, будет освобожден от киевского режима. Там ждут люди, которые верят в это и которым приходится непросто», — написал глава региона.

Балицкий добавил, что жители города ждут, «когда и к ним вернется истинная история, правда и справедливость». По словам губернатора, власти помнят о людях, которые продолжают жить на территориях, которые остаются подконтрольны Киеву.

Среди прочего глава региона сообщил, что в Запорожской области начал работу гуманитарный канал связи, написав в который жители Запорожья, Харькова, Одессы, а также Киева и Днепропетровска могут сообщить о военных и гражданских преступлениях.

11 июня украинский аналитический ресурс DeepState писал, что ВС РФ за последнее время продвинулись сразу на нескольких направлениях в зоне боевых действий. По данным портала, севернее Отрадного в ДНР зафиксировали увеличение площади «серой зоны». Здесь российские военнослужащие продолжают продвигаться в сторону Запорожья.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области.