Стало известно о помощи США в подготовке удара Израиля по Ирану

США передали Израилю точные разведывательные данные для осуществления удара по Ирану. Об этом сообщает телеканал ABC.

«США не принимали военного участия в атаке Израиля на Иран, но они предоставили «высокоточную» разведывательную информацию и при необходимости помогут защитить Израиль», — говорится в сообщении.

Телеканал также сообщает, что Израиль продолжит наносить удары по Ирану, которые будут «очень интенсивными» в ближайшие дни.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что Вашингтон не принимал непосредственного участия в атаке Израиля. При этом он добавил, что США были проинформированы о действиях ЦАХАЛ, которые были «необходимы для защиты» еврейского государства.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее Трамп заявил, что в Иране захотели поговорить с ним после удара Израиля.