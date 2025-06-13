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Представитель Израиля в ООН высказался о сроках окончания операции против Ирана

Постпред при ООН: Израиль не знает, сколько будет длиться операция против Ирана
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Vahid Salemi/AP

Представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) сообщил, что в Иерусалиме на данный момент не знают, сколько времени займет операция против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

До этого The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщил о том, что Израиль рассчитывает завершить операцию против Ирана за две недели.

По данным издания, целью атак Израиля одновременно станут представители руководства Ирана, склады с оружием и стратегические объекты Ирана. Такая тактика выбрана с целью лишить Тегеран возможности нанести полноценный ответный удар.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции под названием «Нация как лев». Основной целью этой операции является удар по ядерным и ракетным программам Ирана. Армия Израиля атаковала ряд городов Исламской Республики, включая Тегеран и Натанз.

Ранее в Иране оценили повреждения ядерных объектов после ударов Израиля.

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