Представитель Израиля в ООН высказался о сроках окончания операции против Ирана

Постпред при ООН: Израиль не знает, сколько будет длиться операция против Ирана

Представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) сообщил, что в Иерусалиме на данный момент не знают, сколько времени займет операция против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

До этого The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщил о том, что Израиль рассчитывает завершить операцию против Ирана за две недели.

По данным издания, целью атак Израиля одновременно станут представители руководства Ирана, склады с оружием и стратегические объекты Ирана. Такая тактика выбрана с целью лишить Тегеран возможности нанести полноценный ответный удар.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции под названием «Нация как лев». Основной целью этой операции является удар по ядерным и ракетным программам Ирана. Армия Израиля атаковала ряд городов Исламской Республики, включая Тегеран и Натанз.

Ранее в Иране оценили повреждения ядерных объектов после ударов Израиля.