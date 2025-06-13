Посол Израиля в США раскрыл, чем завершится израильская операция в Иране

Военная операция Израиля в Иране завершится с ликвидацией иранского ядерного объекта Фордо. Об этом заявил израильский посол в США Йехиэль Лейтер в эфире телеканала Fox News.

Дипломат подчеркнул, что Фордо является самым охраняемым объектом в Иране. Он расположен глубоко под землей, где находится обогащенный уран и вооружение, заявил Лейтер.

«Мы надеемся, что иранский режим одумается и скажет: «Окей, у нас для вас послание. Мы не собираемся продолжать. Заходите внутрь, разрушьте Фордо, уничтожьте эту инфраструктуру, и мы сможем двигаться дальше», — заявил собеседник телеканала.

Однако, указал посол, в случае, если будет дан отрицательный ответ, то Израиль намерен довести операцию до конца. Лейтер добавил, что израильская сторона не позволит иранскому режиму, «который намерен уничтожить Израиль», получить огромное количество баллистических ракет и возможность использовать их вместе с ядерными боезарядами.

До этого посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что удары Израиля попали в самое сердце программы Ирана по созданию ядерного оружия. По словам дипломата, Израилю удалось поразить основной иранский объект по обогащению урана в Натанзе и ликвидировать ведущего иранского ученого, работавшего над созданием ядерной бомбы, а также нанести серьезный урон иранской программе баллистических ракет.

До этого в Службе безопасности Израиля сообщили, что ядерный объект в Натанзе был полностью уничтожен. При этом Организация по атомной энергии Ирана назвала повреждения объекта поверхностными, несмотря на неоднократные ракетные удары, и отметила, что ядерный объект Ирана в Фордо повреждений не получил.

Ранее новый глава КСИР Ирана пообещал открыть «врата ада» для Израиля.