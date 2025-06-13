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В Иране рассказали о последствиях атаки на базу ВВС в Хамадане

Tasnim: Израиль нанес ущерб базе ВВС в Хамадане, самолеты не пострадали
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Vahid Salemi/AP

Израиль нанес ущерб базе ВВС в иранском Хамадане, но авиация базы находится в полной боевой готовности. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Корреспондент… получил информацию о том, что ущерб базе нанесен, самолеты находятся в полной боевой готовности», — говорится в сообщении.

Издание также сообщает, что на базе ПВО в Субаши, недалеко от города Хамадан, никто не пострадал.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о старте операции под названием «Нация как лев». Основной целью этой операции является удар по ядерным и ракетным программам Ирана. Армия Израиля атаковала ряд городов Исламской Республики, включая Тегеран и Нетенз.

После этого над иранской мечетью Джамкаран, неподалеку от города Кум, подняли красный флаг мести. На опубликованных кадрах виден процесс поднятия флага. На площади около мечети собралось множество людей с флагами Ирана.

Ранее в России рассказали, какие последствия ждут Израиль после войны с Ираном.

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