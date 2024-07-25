Завершено расследование дела против создателя «Грузинского легиона»

Российское следствие завершило расследование дела против создателя «Грузинского легиона» Ушанги Мамулашвили. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Отмечается, что для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для заочного осуждения направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Ушанги Мамулашвили, известного как Мамука Мамулашвили.

Отмечается, что в 2014 году он создал при поддержке украинских силовых структур «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией), который вел борьбу против ЛНР и ДНР и призывал к возбуждению национальной ненависти и вражды в отношении русских.

В конце февраля стало известно, что Басманным судом Москвы был заочно арестован лидер принимающего участие в боевых действиях на Украине так называемого «Грузинского национального легиона» Мамука (Ушанги) Мамулашвили, которого до этого объявляли в розыск.

Ранее сообщалось, что еще один фигурант по делу «Грузинского национального легиона» арестован заочно.