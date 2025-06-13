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Один из ударов Израиля попал по жилому дому в столице Ирана, есть погибшие и раненые

RT: армия Израиля попала по жилому дому в Тегеране, есть погибшие
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Vahid Salemi/AP

Один из ударов Израиля пришелся на жилой дом в иранском Тегеране. Есть пострадавшие и погибшие, сообщает RT в Telegram-канале.

«Погибли и получили ранения мирные жители, в том числе женщины и дети», — сказал корреспондент Саман Куджури.

До этого сообщалось, что Израиль рассчитывает завершить операцию против Ирана за две недели. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, в Западном Иерусалиме считают одну волну ударов по объектам ядерной программы Ирана достаточной для того, чтобы нанести ей достаточный ущерб. Целью атак Израиля одновременно будут представители руководства Ирана, склады с оружием и стратегические объекты Ирана. Такая тактика выбрана, чтобы лишить Тегеран возможности нанести полноценный ответный удар.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее в ХАМАС отреагировали на удар Израиля по Ирану.

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Израиль атаковал Иран
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