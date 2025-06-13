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В Турции уверены, что удары Израиля по Ирану приблизили начало III мировой войны

Турецкий аналитик Токдемир: ударами по Ирану Израиль начал III мировую войну
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Израильские авиаудары по Ирану, по мнению турецкого правоведа и политического аналитика Сердара Токдемира, знаменуют начало третьей мировой войны. В своем сообщении в социальной сети Х эксперт утверждает, что израильская операция представляет собой масштабное наступление, затрагивающее весь регион.

По его мнению, начавшийся конфликт характеризуется планомерностью, многосторонностью и системностью, стиранием границ между прокси-войнами и прямыми столкновениями, а также эскалацией региональных кризисов до глобальных угроз.

Он подчеркивает, что атака на Иран – это не просто акт агрессии против отдельного государства, а удар по целому региону, его цивилизации и будущему. Токдемир заявляет о необходимости активной роли Турции в данных обстоятельствах, подчеркивая стратегическое положение страны как не просто транзитного пункта, а центрального игрока в регионе.

Он призывает Турцию использовать свой военный потенциал, сохраняя при этом дипломатическую активность.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о старте операции под названием «Нация как лев». Основной целью этой операции является удар по ядерным и ракетным программам Ирана. Армия Израиля атаковала ряд городов Исламской Республики, включая Тегеран и Нетенз.

Ранее МО Израиля показало видео с картой ударов по Ирану.

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