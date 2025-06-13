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Украинские войска ударили по Макеевке в ДНР

ТАСС: ВСУ ударили по Макеевке в ДНР
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Alina Smutko/Reuters

Украинские войска нанесли удар по Макеевке, есть жертвы среди мирных жителей. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

«По Макеевке ударили, двое мирных погибли», — говорится в сообщении.

Информации о том, какое вооружение использовал противник, источник не предоставил.

До этого в поселке Коренево Курской области произошла атака беспилотников — целью стал завод по производству растительных масел «Солнечный край». В результате обстрела начался пожар, но большую часть продукции удалось спасти. Возгорание быстро ликвидировали, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Незадолго до этого в Брянской области дроны-камикадзе атаковали село Брахлов Климовского района. При налете пострадали два местных жителя. Мужчин госпитализировали. Губернатор Александр Богомаз пожелал им скорейшего выздоровления и попросил остальных жителей проявлять бдительность и осторожность на фоне продолжающихся атак на приграничье региона.

Ранее в результате атаки ВСУ в Курской области области пострадал мужчина.

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