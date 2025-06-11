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Дроны-камикадзе ударили по брянскому селу, есть раненые

Богомаз: двое мужчин пострадали при ударе дрона-камикадзе по брянскому селу
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В Брянской области дрон-камикадзе атаковал село Брахлов Климовского района. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, при налете пострадали два местных жителя. Мужчин госпитализировали. Чиновник пожелал им скорейшего выздоровления и попросил остальных жителей проявлять бдительность и осторожность на фоне продолжающихся атак на приграничье региона.

До этого беспилотники атаковали территорию области прошлым вечером около 20:00. Три дрона самолетного типа были обнаружены и ликвидированы силами ПВО (противовоздушной обороны) российского министерства обороны. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как заявили в оборонном ведомстве, 10 июня в период с 11:30 до 20:00 еще два БПЛА уничтожили над Белгородской областью и по одному — над Курской областью и акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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