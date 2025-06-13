Израиль снова атаковал Иран

Nour News: армия Израиля снова нанесла удары по городам Гасри-Ширин и Кангавар

Иранские города Гасри-Ширин и Кангавар снова подверглись атаке израильской армии. Об этом сообщает агентство Nour News.

«Несколькими минутами ранее новой атаке подверглись города Касре-Ширин и Кангавар», — указано в сообщении.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция «Восходящий лев» может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее Трамп заявил, что дал Ирану шанс заключить сделку.