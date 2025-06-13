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Операторы дронов ВС РФ взорвали технику ВСУ на Южно-Донецком направлении

РИА: пикап и две бронемашины ВСУ подорвались на минах, установленных дронами
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Станислав Красильников/РИА Новости

Два бронеавтомобиля и пикап украинских войск подорвались на минах, которые бойцы Вооруженных сил РФ установили на Южно-Донецком направлении с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения «Хан» в составе 51-й гвардейской армии Южного военного округа.

Мужчина имеет позывной «Тобол». По его словам, российские военные при помощи БПЛА заминировали одну из дорог на Южно-Донецком направлении.

«После нашего минирования три единицы техники [ВСУ] там подорвались. Это был пикап и две колесные бронированные машины. Если не ошибаюсь — «МаксПро» и «Козак», — отметил источник агентства.

Он рассказал, что военнослужащие ВС РФ выявляют маршруты передвижения украинских формирований и передают эти данные операторам беспилотников. При этом командование ВСУ продолжает «гнать людей» к позициям российских подразделений, несмотря на всю уже сожженную технику.

«Ежедневно там есть движение. Движение интенсивное. Мы его (противника. — «Газета.Ru») за это и наказываем», — подчеркнул «Тобол».

5 июня в российских силовых структурах заявили, что бойцы ВС РФ ликвидировали взвод 141-й пехотной бригады ВСУ на Южно-Донецком направлении. Военные нанесли удар по месту скопления личного состава и техники украинских формирований с помощью авиационной бомбы ФАБ.

Ранее российские подразделения взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике.

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