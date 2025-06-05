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Российские войска использовали ФАБ для удара по взводу ВСУ в ДНР

ТАСС: ВС РФ с помощью бомб ФАБ уничтожили взвод ВСУ на Южно-Донецком направлении
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РИА Новости

Российские военные ликвидировали взвод 141-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенный на Южно-Донецкое направление в качестве резерва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, бойцы Вооруженных сил РФ с помощью авиационной бомбы ФАБ нанесли удар по месту скопления личного состава украинских войск в населенном пункте Мирное в Донецкой народной республике (ДНР).

«Результатом <...> стали <...> 15 раненых украинских военнослужащих», — подчеркнули в силовых структурах.

Там добавили, что еще 25 военных ВСУ не выжили.

4 июня пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Редкодуб в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Запад».

Бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ. Сражения шли в районе населенных пунктов Волчий Яр в ДНР и Песчаное, Купянск, Боровая, Андреевка, Чистоводовка, Ольговка, Глущенково в Харьковской области.

Ранее элитный отряд ВСУ покинул позиции в ДНР из-за натиска российских беспилотников.

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