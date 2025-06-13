Глава КСИР спрогнозировал войну с Израилем за день до своей ликвидации

Салами спрогнозировал войну с Израилем за день до своей ликвидации

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами 12 июня в беседе с журналистом IribNews сделал заявление, предсказав противостояние с Израилем.

«Наше следующее столкновение с израильтянами будет гораздо более сокрушительным и разрушительным», — отметил он.

Уже на следующий день генерал-лейтенанта ликвидировали в результате израильского удара по территории Ирана.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Помимо Салами, также ликвидировали несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее в ХАМАС отреагировали на удар Израиля по Ирану.