В Иране подтвердили гибель командующего КСИР после израильского удара

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что в результате ночного удара Израиля погиб командующий элитными подразделениями ВС Ирана генерал-лейтенант Хосейн Салами. Об этом пишет ТАСС.

Информацию о его смерти озвучил заместитель главы КСИР Али Фадави. По его словам, Салами мечтал о гибели в статусе мученика, и именно поэтому остается уважаемой и любимой фигурой среди бойцов КСИР.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее в ХАМАС отреагировали на удар Израиля по Ирану.