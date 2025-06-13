В Иране заявили, что Израиль перешел все красные линии

Генштаб Ирана: у Тегерана нет ограничений для ответного удара по Израилю

Израиль перешел все красные линии, атаковав Иран. У Тегерана нет никаких ограничений для ответного удара, говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) исламской республики, передает ТАСС.

«Теперь, когда террористический режим, оккупировавший Иерусалим, перешел все красные линии, не осталось никаких ограничений для ответа на это преступление», — говорится в заявлении.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее в ООН высказались об атаке Израиля по Ирану.