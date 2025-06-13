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Командир спецназа «Ахмат» рассказал об обстановке в приграничье

Алаудинов: бойцы ВСУ в приграничье обессилели и не пытаются прорваться в РФ
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Павел Бедняков/РИА Новости

Украинские формирования в районе российского приграничья полностью обессилели и перестали предпринимать попытки прорваться на территорию РФ в зоне ответственности специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира спецназа «Ахмат», генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

По его словам, ситуация в приграничье находится под контролем Вооруженных сил РФ.

«Противник на данном этапе перестал предпринимать попытки к прорыву. Конечно, предыдущий период был тяжелым, потому что противник все время пытался атаковать, вклиниться на каком-то участке. И сейчас мы отмечаем, что противник уже на этом участке полностью обессилел», — отметил Алаудинов.

Он добавил, что бойцы «Ахмата» уже ликвидировали большое количество военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тем самым они не дали украинским формированиям продвинуться вперед и нарушили их логистику.

Сейчас подразделения «Ахмата» продолжают уничтожать солдат ВСУ и продвигаться вперед, подчеркнул генерал-лейтенант.

7 июня военный корреспондент Александр Сладков заявил, что ВС РФ продолжают отбивать атаки украинских войск в районе населенного пункта Теткино в Курской области. Тогда он описал обстановку в приграничных районах региона словами «очень тяжело».

Ранее журналисты сообщили о «ползучем наступлении» ВСУ на Курскую область со стороны Сумской области.

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