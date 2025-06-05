Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оставляют попыток нового прорыва в Курскую область. Со стороны Сумской области они ведут «ползучее наступление» на российский регион. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным канала, целью украинских военных является населенный пункт Теткино, к которому они пытаются прорваться в районе поселка Новый Путь. Отпор противнику дают российские десантники.

До этого Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что военные Вооруженных сил (ВС) России отразили пять атак ВСУ и не допустили прорыва в Курскую область в направлении поселка Теткино.

Уточняется, что противник активизировался вечером 4 июня. Для своих атак украинцы использовали мобильную технику и членов батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).

В «Северном ветре» отметили, что российские военные не только отразили все пять попыток прорыва госграницы, но и уничтожили живую силу ВСУ. Единицам удалось сбежать в район Искрисковщины и Рыжевки.

Ранее на Украине признали успешное наступление сил РФ в Сумской области.