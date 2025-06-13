На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране сообщили о гибели командующего КСИР при атаке Израиля

SNN: начальник штаба КСИР Салами погиб в результате израильской атаки
close
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

В результате израильских авиаударов погиб командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами и несколько высокопоставленных офицеров этой структуры. Об этом сообщает иранское госагентство Tasnim. Иранские власти сообщения об их гибели к настоящему времени не комментировали.

Как сообщают источники, среди возможных жертв также оказались ведущие иранские ядерные специалисты — глава Организации по атомной энергии Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

Израиль официально подтвердил проведение операции против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что удары были направлены в том числе против объектов ядерной инфраструктуры в Натанзе и связанных с программой ученых.

Портал Ynet со ссылкой на источник в службе безопасности Израиля ранее сообщил, что при ударах Израиля могли быть ликвидированы члены военного руководства Ирана, включая начальника генштаба.

Ранее в израильской армии рассказали, сколько продлится операция против Ирана.

Все новости на тему:
Израиль атаковал Иран
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами