В Иране сообщили о гибели командующего КСИР при атаке Израиля

В результате израильских авиаударов погиб командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами и несколько высокопоставленных офицеров этой структуры. Об этом сообщает иранское госагентство Tasnim. Иранские власти сообщения об их гибели к настоящему времени не комментировали.

Как сообщают источники, среди возможных жертв также оказались ведущие иранские ядерные специалисты — глава Организации по атомной энергии Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

Израиль официально подтвердил проведение операции против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что удары были направлены в том числе против объектов ядерной инфраструктуры в Натанзе и связанных с программой ученых.

Портал Ynet со ссылкой на источник в службе безопасности Израиля ранее сообщил, что при ударах Израиля могли быть ликвидированы члены военного руководства Ирана, включая начальника генштаба.

Ранее в израильской армии рассказали, сколько продлится операция против Ирана.