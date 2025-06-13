В Британии восстановили производство гаубиц M777

Артиллерийский завод в Британии восстановил производство гаубиц M777. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны Великобритании.

Завод, который принадлежит компании BAE Systems, рассчитан на 200 рабочих мест. В его открытии в городе Шеффилд, родине английской сталелитейной промышленности, принял участие министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

Уточняется, что этот завод ранее прекратил производство орудий в 2023 году. Решение о восстановлении производства было принято на фоне высокого спроса на восстановление оружейных запасов в европейских странах — гаубица M777 является одной из наиболее популярных и распространенных орудийных систем в странах НАТО.

Гаубицы M777 массово поставлялись на вооружение украинской армии.

До этого американский журнал National Interest сообщил, что Российские беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили почти половину поставленных Украине западных артиллерийских систем.

Ранее сообщалось, что у российской армии появились «невидимые» беспилотники.