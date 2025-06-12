США требуют остановить боевые действия по линии фронта

Соединенные Штаты считают, что боевые действия можно остановить по линии фронта. Об этом заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог, передает ТАСС.

«Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях: кто где стоит — та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто. Затем возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе», — заявил Келлог, который принимает участие в форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе.

Он пояснил, что изучил предложения и России, и Украины в выдвинутых меморандумах, на основе которых и были выведены идеи США о мирном урегулировании.

20 мая Трамп не исключил, что может выйти из переговорного процесса, если США не будут видеть существенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине. При глава Белого дома выразил надежду на то, что сдвиг в лучшую сторону произойдет, однако если этого не случится, он отступит.

Ранее Келлог рассказал, как пытался доказать Трампу связь между Зеленским и Линкольном.