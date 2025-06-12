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Путин продолжил серию совещаний по госпрограмме вооружений

Путин призвал модернизировать ПВО, космические технологии и БПЛА
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг продолжил проводить ряд совещаний, посвященных государственной программе вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании, посвященном новой госпрограмме вооружений, глава государства предложил рассмотреть вопросы, касающиеся усовершенствования систем противовоздушной обороны, космических технологий и беспилотных летательных аппаратов.

До этого сообщалось, что Россия готовит масштабную программу перевооружения на ближайшие десять лет, ориентированную на комплексное обновление армии с учетом опыта боевых действий, в том числе на Украине. По словам Владимира Путина, озвученным на совещании, программа затронет все виды перспективного вооружения, с акцентом на укрепление сухопутных войск, развитие инфраструктуры для новых систем и поддержание стратегического ядерного потенциала. Выступая перед руководством военного блока, Путин подчеркнул, что новая программа вооружения будет опираться на опыт, полученный в ходе СВО.

Ранее Путин оценил темпы наращивания поставок оружия для нужд СВО.

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