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Гладков сообщил о новых атаках ВСУ на Белгородскую область

Глава Белгородской области Гладков: беспилотники ВСУ продолжают атаки по региону
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в городе Шебекино ударом беспилотного летательного объекта (БПЛА) была пробита кровля производственного цеха и повреждена одна единица техники. В селе Новая Таволжанка в результате ударов поврежден забор частного домовладения. В селе Белянка после атаки повреждены остекление, кровли и заборы трех жилых домов и один автомобиль. Еще один дрон повредил два частных дома.

Губернатор заявил, что в селе Дмитриевка дрон повредил автомобиль, а в селе Ясные Зори выбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля.

«В селе Байцуры Борисовского района два FPV-дрона атаковали территорию сельхозпредприятия, вследствие чего в одном из корпусов загорелась кровля», — написал он.

Сообщается, что добровольная пожарная дружина ликвидировала возгорание. Также поврежден находящийся внутри здания трактор. От детонации второго дрона в этом населенном пункте поврежден забор частного дома.

11 июня губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ в прошлом году обстреляли Белгородскую область более пяти тысяч раз.

Ранее умер мальчик, пострадавший при атаке дронов ВСУ на Борисовку.

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