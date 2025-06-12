Умер мальчик, пострадавший при атаке дронов ВСУ на Борисовку

В больнице скончался двухлетний ребенок, пострадавший при атаке украинского дрона в Борисовке Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«‎В отделении реанимации скончался ребенок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в поселке Борисовка. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь», — говорится в сообщении.

Гладков выразил соболезнования семье погибшего мальчика.

12 июня в поселке Борисовка Борисовского района в Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом. Бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом. Мальчика с открытой черепно-мозговой травмой и женщину, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в Борисовскую ЦРБ, рассказывал Гладков.

В Белгородской области за последние сутки системы ПВО сбили и подавили более 50 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что более 50 украинских беспилотников атаковали Россию ночью.