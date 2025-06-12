На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер мальчик, пострадавший при атаке дронов ВСУ на Борисовку

Скончался ребенок, пострадавший при атаке ВСУ поселка в Белгородской области
close
Shutterstock/FOTODOM

В больнице скончался двухлетний ребенок, пострадавший при атаке украинского дрона в Борисовке Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«‎В отделении реанимации скончался ребенок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в поселке Борисовка. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь», — говорится в сообщении.

Гладков выразил соболезнования семье погибшего мальчика.

12 июня в поселке Борисовка Борисовского района в Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом. Бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом. Мальчика с открытой черепно-мозговой травмой и женщину, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в Борисовскую ЦРБ, рассказывал Гладков.

В Белгородской области за последние сутки системы ПВО сбили и подавили более 50 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что более 50 украинских беспилотников атаковали Россию ночью.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами