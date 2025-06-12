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Зеленский сообщил о возвращении тяжелораненых военных ВСУ из плена

Зеленский: тяжелораненые военные ВСУ вернулись на Украину в ходе обмена
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V_Zelenskiy_official/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о возвращении попавших в российский плен украинских военнослужащих, пограничников и нацгвардейцев.

«Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь», — заявил он.

По словам Зеленского, это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных бойцов.

Украинский лидер уточнил, что Киев работает дальше, чтобы вернуть всех из российского плена.

До этого в Минобороны РФ сообщили о готовности к проведению обменов военнопленными в ежедневном режиме. При этом в ведомстве отметили, что украинская сторона к обменам в таком же оперативном темпе не готова.

Новый обмен пленными между РФ и Украиной прошел 12 июня. По данным российского оборонного ведомства, военные РФ сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В скором времени бойцов доставят на территорию России.

Ранее Зеленский призвал «не бояться» давить на Россию.

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