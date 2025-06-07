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Стартовало обучение второго потока президентской образовательной программы «Время Героев»

Второй поток программы «Время героев» приступил к обучению
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Пресс-служба программы «Время Героев»

В «Сенеже» стартовало обучение второго потока президентской образовательной программы «Время Героев», сообщается на сайте программы.

Всего к обучению приступили 85 человек, среди которых 31 Герой России и 71 кавалер ордена Мужества.

Обучение открыл первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«29 февраля 2024 года в своем послании Федеральному собранию президент впервые сказал о создании этой программы. Это личная идея президента, его последовательная позиция, заключающаяся в том, что люди, которые доказали свой патриотизм, свою преданность стране в условиях специальной военной операции, и есть настоящая элита страны», — сказал он во время приветственной речи.

По словам ректора Президентской академии Алексея Комиссарова, на программе учатся не только участники, но и организаторы.

«За прошедший год не только участники первого потока получили много новых знаний и навыков, но и мы, все организаторы, учились у каждого из 83 участников первого потока. И во многом ваша программа сделана на базе рекомендаций, отзывов и обратной связи от тех, кто прошел первый год обучения», — сказал он.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что программа имеет высокое значение для развития системы социальных лифтов в России.

«Программа «Время героев» объединяет лучших преподавателей и руководителей органов власти, готовых делиться опытом и знаниями, чтобы помочь нашим защитникам раскрыть свой потенциал на государственной и муниципальной службе», — сказал он.

Напомним, о запуске программы «Время героев» объявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. По итогам отбора на первый поток были определены 83 участника, которые приступили к обучению в мае 2024 года.

За год, прошедший с начала обучения, его участники получили теоретические знания от топовых руководителей и реальный опыт работы в ходе стажировок и работы с наставниками. Еще в процессе обучения многие из них получили новые назначения. Всего на сегодняшний день состоялось 43 назначения из числа участников первого потока.

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