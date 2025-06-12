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В Японии заявили об опасных маневрах истребителей КНР над Тихим океаном

В Токио заявили об опасном сближении китайских истребителей с самолетами Японии
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Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Власти Японии обвинили китайские истребители в небезопасных маневрах рядом с японскими патрульными самолетами над Тихим океаном в минувшие выходные. Об этом сообщает агентство «Киодо».

«Маневр китайского военного самолета мог бы вызвать столкновение», — заявил генеральный секретарь правительства Японии Йосимаса Хаяси, отказавшись при этом комментировать вероятные мотивы китайского летчика.

Он подчеркнул, что Токио выразил свою обеспокоенность китайской стороне по дипломатическим и военным каналам. Хаяси добавил, что японские военные продолжат наблюдение за воздушным пространством и акваторией, прилегающими к стране.

По информации «Киодо», в минувшую субботу истребитель J-15, поднявшийся с китайского авианосца «Шаньдун», пролетел примерно в 45 метрах от патрульного самолета Сил самообороны Японии P-3C, находясь с ним на одной высоте. В воскресенье истребитель J-15 пересек курс патрульного самолета P-3C на той же высоте, приблизившись к японскому самолету на расстояние 900 метров.

В японском Минобороны уточнили, что пострадавших и ущерба техники в результате происшествий нет.

До этого Токио направил гражданский самолет в воздушное пространство КНР, что вынудило Пекин поднять истребители.

Ранее японский тренировочный самолет Т-4 упал в водохранилище Ирука вблизи города Инуяма вскоре после взлета с базы Комаки.

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