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Украина в мае потеряла больше всего территорий за месяц с конца 2022 года

WSJ: Украина в мае потеряла больше всего территорий за месяц с конца 2022 года
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в мае текущего года потеряли больше всего занимаемых территорий за месяц с конца 2022 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«России удалось ускорить темпы своего продвижения в последние месяцы, как это было прошлой осенью, прежде чем влажные, холодные условия замедлили продвижение Москвы», — говорится в сообщении.

Газета также пишет, что «Россия стремится к серьезным успехам на передовой, чтобы заставить Киев согласиться с ее требованиями, которые, по сути, равносильны капитуляции».

В свою очередь, по мнению авторов, Украина хочет сдержать РФ и нанести ей достаточный ущерб «для того, чтобы убедить Кремль в том, что стоимость не заключения сделки о прекращении огня слишком высока».

«Мы ожидаем ухудшения условий на всех направлениях этим летом», — рассказал старший лейтенант ВСУ в районе Константиновки.

До этого в Вооруженных силах Украины подтвердили, что российские войска достигли территории Днепропетровской области.

Ранее Зеленский отказался считать, что Россия побеждает в конфликте на Украине.

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