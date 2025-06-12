В Израиле сообщили о задержании боевиков ХАМАС в Сирии

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали нескольких участников палестинского движения ХАМАС на юго-западе Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на израильских военных.

«Ночная операция в Бейт-Джинне была «основана на разведданных, собранных за последние недели», и привела к аресту «нескольких террористов ХАМАС», планировавших «множественные террористические операции», — говорится в материале.

Уточняется, что у задержанных забрали оружие и боеприпасы, после чего перевезли их в Израиль для допроса.

При этом в МВД Сирии заявили журналистам, что солдаты ЦАХАЛ задержали мирных сирийцев, один из которых получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

27 мая британская газета Financial Times сообщила, что Израиль и Сирия провели несколько раундов непубличных переговоров по урегулированию двусторонних отношений. Не менее одной встречи состоялось в занятой израильскими войсками сирийской провинции Эль-Кунейтра.

Позднее глава сил внутренней безопасности южносирийской провинции Эс-Сувейда Ахмед ад-Далати категорически опроверг информацию о своем участии в прямых контактах с Израилем.

Ранее сообщалось, что США заблокировали резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе.